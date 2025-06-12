İzmir'de 10 milyon TL'lik operasyon: 4 gözaltı var

İzmir'in Menemen ilçesinde yasa dışı kaçak alkol üretimi yapan bir tesise, İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

35 BİN 740 LİTRE ETİL ALKOL, 9 BİN 500 ADET 5 LİTRELİK BİDON...

Tesiste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 35 bin 740 litre etil alkol, sanayi tipi arıtma makinesi, çeşitli kapasitede plastik tanklar, forklift, transpalet, sıvı pompaları, 9 bin 500 adet 5 litrelik plastik bidon ve çok sayıda ambalaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.