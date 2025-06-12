600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Son dakika haberi... 600 bin kamu işçisi için kritik tarih belli oldu. Hükümet, kamu işçileri için zam teklifini yarın verecek.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 11:05, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 11:14
Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin merakla beklediği tarih belli oldu.
2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hükümetin zam teklifi yarın kamuoyuna sunulacak.
Günlük ücretin 1.800 TL'ye çıkarılması talebi
Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonları, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ortak taleplerini iletmişti.
Talepler arasında 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin 1.800 TL'ye yükseltilmesi ve yüzde 50 oranında artış yapılması yer alıyor.
Ayrıca takip eden 6 aylık dönemler için yüzde 25 zam ve oluşacak enflasyon farkının da eklenmesi isteniyor.