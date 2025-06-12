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MSB: PKK'nın Silah Bırakması Sonrası Sahadaki Gelişmeler Takipte

MSB kaynakları, PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki gelişmeleri ve alınan tedbirleri açıkladı. Teslim olan terörist sayısı arttı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 11:15, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 11:15
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MSB: PKK'nın Silah Bırakması Sonrası Sahadaki Gelişmeler Takipte

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. MSB kaynakları, "Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var" ifadelerini kullandı. Ayrıca, arama-tarama ve mağara temizlik faaliyetlerinin de devam ettiği belirtildi.

Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması ile ilgili olarak Hafter tarafının da anlaşmayı incelemeye aldığına dair soruları yanıtladı.

  • 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır.
  • Deniz alanları belirlenirken ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya'nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur.
  • Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefiklik denizlerle de tescillenmiştir.
  • Hafter tarafının da bunu incelemeye alması olumlu karşılanmakta ve gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Suriye'deki Son Durum

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

  • Türkiye'nin temel gayesi; Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye'nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır.
  • Terör örgütü YPG/SDG'nin Suriye Yeni Yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağı vurgulanmıştır.
  • Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığı bir kez daha ifade edilmiştir.


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