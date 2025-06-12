Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirerek, finansmana erişimin kolaylaşması için çağrı yapan reel sektöre net mesajlar verdi. Finansmana erişim için enflasyona işaret eden Şimşek, "Kalıcı şekilde, makul finansmana erişimin tek yolu enflasyonu düşürmek. 2026 itibarıyla reel sektörün finansmana erişimi de kolaylaşacak, önündeki belirsizlikler azalacak" ifadelerini kullandı. Şimşek, OVP'nin en çok reel sektörü desteklediğini ancak hiçbir tedavinin de yan etkisiz olamayacağını belirterek, bazı sorunlar olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonun düşmesi demek fiyatların düşmesi demek değilhttps://t.co/icy75cPMHJ pic.twitter.com/z3WvH7ywxt MemurlarNet (@memurlarnet) June 12, 2025

Ekonomi Programı ve Sonuçları

Ekonomi programı iki önemli şoku atlattı ve rüştünü ispat etti. Program arzulanan sonuçları veriyor.

iki önemli şoku atlattı ve rüştünü ispat etti. Program arzulanan sonuçları veriyor. Programın temel hedefi enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indirmek . Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek.

. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Sürdürülebilir cari açık hedefinde arzulanan sonuç alındı. Cari açık uzun süredir milli gelire oranla %1'in altında .

. Bütçe açığı nispeten yüksek seyrediyor ancak deprem yaraları başarılı şekilde sarılıyor. 2024'te 4,9 olan bütçe açığını bu sene ciddi şekilde aşağı çekme programı uygulanıyor.

KKM ve Rezervler

KKM'ye yakında son verilecek. Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, 144 milyar dolar civarına çıktı; bugün 15 milyar doların altına indi.

Ağustos 2023'te KKM zirveyi buldu, civarına çıktı; bugün indi. Brüt rezerv 170 milyar doların üzerinden 140 milyar doların altına kadar indi. Rezerv önemli ölçüde geri geldi ve Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azaldı.

üzerinden kadar indi. Rezerv önemli ölçüde geri geldi ve Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı azaldı. Türkiye'nin risk priminde 410 baz puanlık bir düşüş yaşandı. Gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha iyi performans gösterildi.

yaşandı. Gelişmekte olan ülkelere göre 10 kat daha iyi performans gösterildi. Kısa vadeli ve spekülatif girişleri kısıtlayan adımlar atıldı.

Reel Sektör ve Finansmana Erişim

2026 itibarıyla reel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak , belirsizlikler azalacak.

, belirsizlikler azalacak. Reformları uygulamak kolay, sonuç almak zaman gerektiriyor. Enerjide ve dijital dönüşümde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sürdürülebilir yüksek büyüme ve vatandaşın refahını artırmak için fiyat istikrarı, cari açık ve bütçe disiplini sağlanmalı.

Bütçe üzerinden yaklaşık 2 trilyon liralık kaynak reel sektöre destek olarak veriliyor.

reel sektöre destek olarak veriliyor. Kredi Garanti Fonu limiti şu an 114 milyar lira. Finansmana erişim sorununu çözmenin tek yolu enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek.

Katma Değer ve Kar Marjı

Katma değeri ve kar marjı düşük alanlar zorluk yaratıyor. Esnafın ödediği her 100 liralık faizin 50 lirasını , çiftçinin ödediği faizin ise %70'ini devlet ödüyor .

, çiftçinin ödediği faizin ise . Geçen sene ihracatçılara 49 milyar dolarlık düşük faizli kredi kullandırıldı, bunun %83'ü KOBİ'lere gitti.

Türkiye'nin Yabancı Sermaye Cazibesi

Türkiye yabancı sermaye için cazibesini koruyor.

Küresel hiçbir firma Türkiye'yi ihmal edemez. Altyapı güçlü, yetişmiş insan sayısı fazla ve hızlı büyüyen bir ekonomi var.

Yatırımların uzun vadeli perspektifle yapılması gerektiği vurgulandı.

Bakan Şimşek, programın amacının reel sektörü güçlü şekilde desteklemek olduğunu, kısa vadeli sıkıntılar olabileceğini ancak program sahiplenildikçe maliyetin azalacağını belirtti. Türkiye'nin reformlarla büyük fırsatlar yakalayacağına inanıyor.



