İlk 5 ayda yaklaşık 1,2 milyon gayrimenkul satıldı

Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyon 196 bin 100'e yükseldi. En çok satış mayıs ayında gerçekleşti. Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, ivmesini takip eden aylarda da sürdürdü. İlk 5 ayda gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan ve mayısta artarken, sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Ay Ay Satış Rakamları

Ocak: 238 bin 938

238 bin 938 Şubat: 232 bin 756

232 bin 756 Mart: 222 bin 934

222 bin 934 Nisan: 237 bin 829

237 bin 829 Mayıs: 263 bin 643

Geçen ay gayrimenkul satışları yıllık bazda yüzde 5,32 arttı. İlk 5 ayda ise satışlar yıllık bazda yüzde 13 artarak 1 milyon 196 bin 100'e yükseldi. Bu, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-mayıs dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor, 1 milyon 207 bin 785 ile 2022'de görülmüştü.

Tapu Harç Geliri ve İşlem Dağılımı

Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 7,7 milyonu aşkın işlem gerçekleştirildi.

Satış: Yaklaşık 1,2 milyon

Yaklaşık 1,2 milyon İpotek: 568 bin

568 bin İntikal: 178 bin

178 bin Düzeltme: 63 bin

63 bin Kamulaştırma: 26 bin

26 bin Ayırma: Yaklaşık 22 bin

Yaklaşık 22 bin Birleştirme: Yaklaşık 12 bin

Yaklaşık 12 bin Bağış: 11,3 bin

11,3 bin Diğer işlemler: Yaklaşık 5,6 milyon

Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 72,6 artarak 51 milyar 414 milyon liraya yükseldi.

Ocak-Mayıs Dönemi Satış Rakamları (2020-2025)

2025: 1.196.100

1.196.100 2024: 1.058.840

1.058.840 2023: 1.161.159

1.161.159 2022: 1.207.785

1.207.785 2021: 918.918

918.918 2020: 771.117



