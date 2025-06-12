İlk 5 ayda yaklaşık 1,2 milyon gayrimenkul satıldı
2024'ün ilk 5 ayında konut, arsa ve iş yeri satışları geçen yıla göre yüzde 13 arttı. Tapu işlemlerinden elde edilen gelirler de önemli ölçüde yükseldi.
Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 1 milyon 196 bin 100'e yükseldi. En çok satış mayıs ayında gerçekleşti. Yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, ivmesini takip eden aylarda da sürdürdü. İlk 5 ayda gayrimenkul satışları geçen yılın aynı dönemine göre ocak, şubat, nisan ve mayısta artarken, sadece martta düşüş gösterdi. Marttaki kısmi düşüş oranı ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.
Ay Ay Satış Rakamları
- Ocak: 238 bin 938
- Şubat: 232 bin 756
- Mart: 222 bin 934
- Nisan: 237 bin 829
- Mayıs: 263 bin 643
Geçen ay gayrimenkul satışları yıllık bazda yüzde 5,32 arttı. İlk 5 ayda ise satışlar yıllık bazda yüzde 13 artarak 1 milyon 196 bin 100'e yükseldi. Bu, tüm zamanların en yüksek ikinci ocak-mayıs dönemi verisi olarak kayıtlara geçti. Rekor, 1 milyon 207 bin 785 ile 2022'de görülmüştü.
Tapu Harç Geliri ve İşlem Dağılımı
Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 7,7 milyonu aşkın işlem gerçekleştirildi.
- Satış: Yaklaşık 1,2 milyon
- İpotek: 568 bin
- İntikal: 178 bin
- Düzeltme: 63 bin
- Kamulaştırma: 26 bin
- Ayırma: Yaklaşık 22 bin
- Birleştirme: Yaklaşık 12 bin
- Bağış: 11,3 bin
- Diğer işlemler: Yaklaşık 5,6 milyon
Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri, yüzde 72,6 artarak 51 milyar 414 milyon liraya yükseldi.
Ocak-Mayıs Dönemi Satış Rakamları (2020-2025)
- 2025: 1.196.100
- 2024: 1.058.840
- 2023: 1.161.159
- 2022: 1.207.785
- 2021: 918.918
- 2020: 771.117