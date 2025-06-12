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37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı

Aksaray'da "karşılıksız çek" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından aranan, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonuyla Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 11:38, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 11:39
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37 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Ankara'da yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 2 yıldır aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.C. ve hırsızlık suçundan aranması olan T.D.'nin peşine düştü.

İKİ ADRESE OPERASYON

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 şahsın izini süren JASAT ekipleri, O.C.'nin Ankara'da, T.D.'nin ise Ankara Şereflikoçhisar'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri, Ankara ve Şereflikoçhisar ilçesinde yaptığı 2 ayrı operasyonda 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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