Altının gramı 4 bin 258 liradan işlem görüyor

Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı
İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 4 bin 258 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 258 liradan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 11:51, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 11:45
Yazdır
Altının gramı 4 bin 258 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 4 bin 226 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 4 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,6 primle 3 bin 375 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan gerginlik ve zayıflayan dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

ABD ve Çin'in ticaret anlaşmasına vardıklarını açıklamasıyla küresel piyasalardaki gerginlik azalsa da detaylara ve ilişkilerin sürdürülebilirliğine dair şüpheler yatırımcıları güvenli liman varlıklara olan talebini desteklemeyi sürdürüyor.

Fed'in yıl boyunca 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile beklentilerin altında arttı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın yıl boyunca 2 faiz indirimi yapması öngörülüyor.

ABD tarafındaki ticaret gelişmeleri ve iyimser enflasyon verileri sonrasında, son 7 haftanın en düşük seviyelerinde seyreden dolar endeksi ise güne yüzde 0,1 azalışla 98,4 seviyesinden başladı.

Yükselen jeopolitik riskler de güvenli liman varlıklarına olan talebi artırırken, dün akşam saatlerinde ABD'li yetkililer ABD Dışişleri Bakanlığının bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğindeki zorunlu olmayan personelleri geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bazı personelini Orta Doğu'dan geri çekme kararından sonra Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İlerleyen günlerde ABD Ordusu'nun zafer üstüne zafer kazanacağına her zamankinden daha fazla inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 350 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber