Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun katılmadığı Bilirkişi Davası Eylül ayına ertelendi. "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılan İmamoğlu 'nun ilk duruşması bugün görülen davada ertelendi. Davanın yeni tarihi 26 Eylül olarak açıklandı. İmamoğlu, duruşmaya neden katılmadığını Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

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