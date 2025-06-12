Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor
İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı
İzmir'de Grev Sonrası Toplu İşten Çıkarma Kararı Alındı
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Noterlik Kanunu Yenileniyor: Yeni Düzenlemeler ve Hedefler
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Öğrenciler Dönem Sonu Haftasında Yeteneklerini Sergileyecek
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun Bilirkişi Davası Eylül'e Ertelendi
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
Bakan Şimşek: Bazı sorunlar olduğunun farkındayız
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
600 Bin Kamu İşçisi İçin Tarih Belli Oldu
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Bakanlık, Hava Kirliliğine Neden Olan Tesislere 38 Milyon Lira Ceza Kesti
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Eski Belediye Başkanı ve 9 Kamu Görevlisine Soruşturma Başlatıldı
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
Benzine Zam Geldi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de Son Fiyatlar
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
LGS 15 Haziran'dan yapılacak
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor: Bazı Bölgelerde Yağış Bekleniyor
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Kamuda sigorta dönüşümü tamam
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Alanya'da 5 Yıldızlı Otelde Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
Sivas ve İstanbul'da Son Depremler: AFAD ve Kandilli Verileri
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
LGS'de Başarıyı Katlayacak 10 Altın Sınav Taktiği
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Noter Devrinde Görünmeyen HGS Borcu Sizi De Vurabilir!
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Zayıflamak İçin Bitki Çayı Tüketti, Karaciğer Nakliyle Hayata Tutundu
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Yargıtay: Aşırı Kıskançlık Boşanmada Tam Kusur!
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Ferdi Zeyrek'in Ölümünde Soruşturma Derinleşiyor: 2 Kişi Serbest
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Beşiktaş'ta Okulda Silahlı Dehşet! Öğretmene 50 Yıl Hapis İstemi
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
Mesleki Çalışma Programı Haziran Dönemi Detayları Açıklandı
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
THY 5 ayda 34 milyon yolcuyu misafir etti
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Ümit Özdağ'ın tutukluluğuna devam kararı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
Bakanlıktan iş güvenliği denetimi! iki ürün yasaklandı
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
EKK: Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Bakan Bayraktar: Eskişehir'de dev nadir toprak elementi bulundu
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Uzmanı Uyardı: Yurt Dışında Konut Alırken Bu Hataları Yapmayın!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor

Türkiye'de e-ticaretin etkisiyle posta sektörü büyüyor. 2024'te sektör gelirleri yüzde 88 artarak 126 milyar liraya yükseldi, kargo hacmi rekor kırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 12:31, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 12:32
Yazdır
Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor

Türkiye'de e-ticaret sektöründeki hızlı büyüme, posta sektörünün de önemli ölçüde gelişmesine katkı sağlamaktadır. 2024 yılında sektörün gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 88,96 artarak 126,04 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bu büyüme, hem gönderi sayısında hem de sektöre yapılan yatırımlarda dikkat çekici artışlara yol açmıştır. Türkiye genelinde 25'i ulusal, 37'si bölgesel olmak üzere toplam 62 hizmet sağlayıcı faaliyet göstermektedir. Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ile "posta kolisi/kargosu" başlıkları altında değerlendirilmektedir. Özellikle e-ticaretin etkisiyle posta kolisi ve kargo gönderilerinde yıllar içinde sürekli bir artış gözlemlenmektedir.

Gönderi Sayısındaki Artış

  • 2024 yılında posta kolisi veya kargosu gönderi sayısı yaklaşık 1,4 milyar olarak kaydedilmiştir.
  • Bu rakam 2020'de 810,6 milyon, 2021'de 920,4 milyon, 2022'de 1,1 milyar, 2023'te ise 1,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.
  • Gönderilerin yüzde 78'i 2 kilogramın altında olmuştur.

Haberleşme Gönderilerindeki Değişim

  • 2024 yılında haberleşme gönderileri yüzde 28,22 azalarak 269,37 milyon adede düşmüştür.
  • 2020'de 313,7 milyon, 2021'de 647,3 milyon, 2022'de 576,7 milyon, 2023'te ise 375,3 milyon haberleşme gönderisi yapılmıştır.
  • Gönderilerin yüzde 81'i 0-20 gram aralığındadır.

Sektör Gelirleri ve Yatırımlar

  • Sektör gelirleri 2024'te yüzde 88,96 artarak 66,7 milyar liradan 126,04 milyar liraya yükselmiştir.
  • Haberleşme gönderilerinden elde edilen gelir 18,35 milyar lira, kargo gönderilerinden ise yaklaşık 106,9 milyar lira olmuştur.
  • Sektöre yapılan toplam yatırım tutarı 2023'te 8 milyar 630 milyon lira iken, 2024'te 12 milyar 729 milyon lira seviyesine çıkmıştır.

Kullanıcı Şikayetlerinde Azalma ve İstihdam

  • Posta sektöründe çalışan sayısı 2023'te 116 bin 277 iken, geçen yıl 122 bin 293'e yükselmiştir.
  • Kullanıcı şikayetleri ise azalmıştır; 2023'te 12 bin 870 olan şikayet sayısı, geçen yıl 6 bin 510'a düşmüştür.

Sektörün Geleceği ve Kullanıcı Beklentileri

Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanıcı beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir. E-ticaretin büyümesiyle birlikte posta sektörünün önümüzdeki yıllarda da gelişimini sürdürmesi beklenmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber