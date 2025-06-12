Posta Sektörü Gelirlerinde Yüzde 88 Artış ve Yeni Rekor

Türkiye'de e-ticaret sektöründeki hızlı büyüme, posta sektörünün de önemli ölçüde gelişmesine katkı sağlamaktadır. 2024 yılında sektörün gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 88,96 artarak 126,04 milyar lira seviyesine ulaşmıştır. Bu büyüme, hem gönderi sayısında hem de sektöre yapılan yatırımlarda dikkat çekici artışlara yol açmıştır. Türkiye genelinde 25'i ulusal, 37'si bölgesel olmak üzere toplam 62 hizmet sağlayıcı faaliyet göstermektedir. Posta sektöründe trafik ve hacim, "haberleşme gönderileri" ile "posta kolisi/kargosu" başlıkları altında değerlendirilmektedir. Özellikle e-ticaretin etkisiyle posta kolisi ve kargo gönderilerinde yıllar içinde sürekli bir artış gözlemlenmektedir.

Gönderi Sayısındaki Artış

2024 yılında posta kolisi veya kargosu gönderi sayısı yaklaşık 1,4 milyar olarak kaydedilmiştir.

olarak kaydedilmiştir. Bu rakam 2020'de 810,6 milyon , 2021'de 920,4 milyon , 2022'de 1,1 milyar , 2023'te ise 1,3 milyar olarak gerçekleşmiştir.

, 2021'de , 2022'de , 2023'te ise olarak gerçekleşmiştir. Gönderilerin yüzde 78'i 2 kilogramın altında olmuştur.

Haberleşme Gönderilerindeki Değişim

2024 yılında haberleşme gönderileri yüzde 28,22 azalarak 269,37 milyon adede düşmüştür.

adede düşmüştür. 2020'de 313,7 milyon , 2021'de 647,3 milyon , 2022'de 576,7 milyon , 2023'te ise 375,3 milyon haberleşme gönderisi yapılmıştır.

, 2021'de , 2022'de , 2023'te ise haberleşme gönderisi yapılmıştır. Gönderilerin yüzde 81'i 0-20 gram aralığındadır.

Sektör Gelirleri ve Yatırımlar

Sektör gelirleri 2024'te yüzde 88,96 artarak 66,7 milyar liradan 126,04 milyar liraya yükselmiştir.

Haberleşme gönderilerinden elde edilen gelir 18,35 milyar lira , kargo gönderilerinden ise yaklaşık 106,9 milyar lira olmuştur.

, kargo gönderilerinden ise yaklaşık olmuştur. Sektöre yapılan toplam yatırım tutarı 2023'te 8 milyar 630 milyon lira iken, 2024'te 12 milyar 729 milyon lira seviyesine çıkmıştır.

Kullanıcı Şikayetlerinde Azalma ve İstihdam

Posta sektöründe çalışan sayısı 2023'te 116 bin 277 iken, geçen yıl 122 bin 293'e yükselmiştir.

2023'te iken, geçen yıl Kullanıcı şikayetleri ise azalmıştır; 2023'te 12 bin 870 olan şikayet sayısı, geçen yıl 6 bin 510'a düşmüştür.

Sektörün Geleceği ve Kullanıcı Beklentileri

Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kullanıcı beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir. E-ticaretin büyümesiyle birlikte posta sektörünün önümüzdeki yıllarda da gelişimini sürdürmesi beklenmektedir.



