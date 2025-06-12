Kumbarasını Açmak İsteyen Çocuk Bıçakla Dilinden Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kumbarasını bıçakla açmak isteyen 9 yaşındaki çocuk dilinden yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 12:41, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 12:44
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 9 yaşındaki Ümmügülsüm A. kumbarasını açmak isterken talihsiz bir kaza geçirdi. Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak'taki evlerinde gerçekleşen olayda, küçük çocuk kumbarasını bıçakla açmaya çalışırken bıçak elinden fırlayarak diline saplandı. Yaralanan çocuk için hemen ambulans çağrıldı ve İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırılan Ümmügülsüm A.'nın dili operasyonla dikildi.
Olayın Detayları
- Olay yeri: Kemalpaşa Mahallesi Mert Sokak, İnegöl
- Yaralanan: 9 yaşındaki Ümmügülsüm A.
- Müdahale: Ambulansla hastaneye sevk, dil operasyonu
- Soruşturma: Polis tarafından başlatıldı
Sağlık Durumu ve Soruşturma
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.