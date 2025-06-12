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Türk Savunma Sanayii Endonezya'da İş Birliği Anlaşmaları Yaptı

Türk savunma sanayii şirketleri, Endonezya'daki INDO Defence fuarında önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 12:47, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 12:48
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Türk Savunma Sanayii Endonezya'da İş Birliği Anlaşmaları Yaptı

Türk savunma sanayii şirketleri, Endonezya'nın Cakarta şehrindeki INDO Defence 2025 fuarında önemli iş birliği anlaşmalarına imza attı. Fuarda ürünlerini tanıtan ROKETSAN, Endonezya Savunma Bakanlığının iki deniz platformuna ATMACA silah sistemi entegrasyonu için Sefine Tersanesi ile sözleşme imzaladı. Bu sözleşme, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğini daha da güçlendirdi. INDO Defence fuarında düzenlenen imza töreniyle, Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası ortaklıklara olan bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

ROKETSAN ve Sefine Tersanesi İş Birliği

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, imzaladıkları sözleşmenin Sefine Tersanesi ile birlikte Endonezya'nın deniz savunmasının gücünü artırmak üzere yürüttükleri kararlı iş birliğini yansıttığını belirtti. Ayrıca, bu iş birliği ile Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü ve uluslararası ortaklıklara olan bağlılığını ortaya koyduklarını ifade etti. İkinci, "Önümüzdeki dönemde de yeni proje ve iş birlikleri ile dost ve müttefik ülke Endonezya'nın kısa ve uzun vadeli savunma ihtiyaçlarını karşılamayı ve ülkemizin bayrağını farklı coğrafyalarda dalgalandırmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN ve Excalibur Arasında Anlaşma

Fuarda ayrıca ASELSAN ile Çekya merkezli Excalibur firması arasında da iş birliği anlaşması imzalandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Excalibur firmasıyla başta Avrupa olmak üzere üçüncü pazarlara birlikte çözüm sunmak üzere iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirtti. "ASELSAN için en kritik bölgelerden biri olan Avrupa'da uluslararası iş birliklerimize güç katacağız." ifadelerini kullandı.

  • ROKETSAN ve Sefine Tersanesi arasında ATMACA silah sistemi entegrasyonu sözleşmesi imzalandı.
  • ASELSAN ile Excalibur arasında Avrupa ve üçüncü pazarlara yönelik iş birliği anlaşması yapıldı.
  • Türkiye'nin savunma sanayiindeki uluslararası ortaklıklara olan bağlılığı vurgulandı.


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