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Sinan Ateş Davasında İstinaf Mahkemesi Kararı Onayladı

İstinaf mahkemesi, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 20 sanık hakkında verilen hükümleri hukuka uygun buldu. Tutuklu sanıkların durumu devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 13:23, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 13:24
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Sinan Ateş Davasında İstinaf Mahkemesi Kararı Onayladı

İstinaf mahkemesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 20 sanık hakkında kurulan hükümleri hukuka uygun buldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 2 Ekim 2024'te Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyaya ilişkin istinaf incelemesini tamamladı. Daire, yerel mahkemece verilen hükümde usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını belirterek, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerinde bir isabetsizlik bulunmadığını kaydetti. Kararda, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.

Dava Süreci

Ateş, Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, cinayetle ilgili 22 kişi hakkında dava açılmıştı.

Mahkeme Kararları

  • Sanıklar tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezası aldı. Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
  • Dosyada "suça azmettiren" sıfatıyla yer alan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

5 Sanığa Hapis Cezası

  • "Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası verildi.
  • Sanık Alper Atay da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezası aldı.

Beraat Eden Sanıklar

  • Diğer sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatine karar verildi.

Dosyası Ayrılan Sanıklar

  • Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Buna gerekçe olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD'ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin istenmesi gösterildi.


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