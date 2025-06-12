Yeni Trafik Düzenlemesiyle Cezalar ve Yaptırımlar Artıyor

Türkiye'de trafik kazalarını azaltmaya yönelik yeni adımlar atılmaya devam ediyor. TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen son düzenlemeyle, kural ihlallerine karşı ciddi yaptırımlar hayata geçirilecek. Bu kapsamlı değişiklik, özellikle trafik kurallarını sıkça ihlal eden sürücü gruplarını yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi ise trafiğe bu şekilde çıkan sürücülerin artık 140 bin TL ceza ödeyecek olmasıdır.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek.

Trafik Zabıtası ve Genel Zabıta Görevleri

Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde, sorumluluk bölgesine göre genel zabıta ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkili olacak.

Sahte Plaka Kullanımına Yönelik Yaptırımlar

Başka bir araca ait tescil plakasını veya geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanacak.

uygulanacak. Sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek .

ve araç . Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilecek .

her seferinde uygulanacak, sürücü belgeleri ve araç . Ayrıca bu kişiler, Türk Ceza Kanunu'ndaki "Resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılacak.

suçundan cezalandırılacak. Menedilen araçların men süresi sonunda, tescil plakaları uygun duruma getirilmeden araç teslim edilmeyecek.

Araç Sahiplerinin Sorumlulukları

İşleteni veya sahibi, sürücüsünün kendisi olup olmadığına bakılmaksızın araç tescil belgesi ve tescil plakalarının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması ve aracın belirtilen hususlara uygun olarak kullanılması konusunda gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü olacak.

Geçici Trafik Belgesi ve Plaka Usulsüzlükleri