İsrail, Madleen Gemisindeki Aktivistleri Sınır Dışı Ediyor

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 aktivistin, ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü bildirildi. Aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar da bulunuyor. Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah", yazılı açıklamasında, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülenler arasında bu iki ismin de yer aldığını belirtti.

Diğer Aktivistler ve Sınır Dışı Süreci

Hollanda'dan Mark van Rennes

Brezilya'dan Thiago Avila

Fransa'dan Reva Viard

Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistler arasında bu isimler de yer alıyor. Ayrıca, İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Gözaltında Kötü Muamele İddiaları

"Adalah", aktivistlerin gözaltında kötü muameleye ve cezalandırıcı önlemlere maruz kaldıklarını vurgulayarak, iki aktivistin de bir süre hücre hapsinde tutulduğunu duyurdu.

Madleen Gemisine Müdahale

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon kapsamında, 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, bunlardan 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.



