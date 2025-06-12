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Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!

Hafta sonu kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, dolu ve fırtına riskine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı!

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 16:30, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 16:31
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Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor!

Hafta sonu Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, son değerlendirmelere göre yarın ve hafta sonu ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların beklendiğini belirtti. Batı kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi.

Hafta Sonu Hava Durumu Beklentileri

  • Yarın: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar görülecek.
  • Cumartesi: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevrelerinde yağışlar görülebilecek. Özellikle Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağışlar olacak.
  • Pazar: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yeni yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Uyarılar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Ayrıca yarın ve cumartesi Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Bu durum hava kalitesinde düşüşe ve görüş mesafesinde azalmaya yol açabilir.

3 Büyükşehirde Hava Durumu

  • Ankara: Yarın ve hafta sonu yağış beklenmiyor. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Cuma günü sıcaklık 33 derece, cumartesi 29 derece, pazar günü ise 25 dereceye kadar düşecek.
  • İstanbul: Yarın ve cumartesi yağış beklenmiyor. Pazar günü ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar görülecek. Hava sıcaklığı cuma günü 28 derece, cumartesi 26 derece, pazar günü ise 25-26 derece civarında olacak.
  • İzmir: Yarın ve hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 32 ile 35 derece arasında seyredecek ve rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.


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