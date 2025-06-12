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TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi

TBMM Genel Kurulunda, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak TBMM başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, Meclis İdare amirleri ve İhtisas Komisyonu üyelikleri için seçim gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 16:54, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 17:04
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TBMM'de Başkanlık Divanı ve Komisyon Üyeleri Seçildi

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda, TBMM Başkanvekili olarak AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan seçildi.

Katip Üyelikler ve İdare Amirleri

  • Katip üyeliklere seçilenler arasında AK Parti'den Havva Sibel Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Adil Biçer, İbrahim Yurdunuseven ve İshak Şan; CHP'den Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kara ve Nurten Yontar; İYİ Parti'den Yasin Öztürk ve Yeni Yol Partisi'nden Mustafa Bilici yer aldı.
  • TBMM İdare Amirliğine ise AK Parti'den İbrahim Eyyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan; CHP'den Harun Özgür Yıldızlı; MHP'den Sermet Atay ve DEM Parti'den Salihe Aydeniz getirildi.

İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi

Genel Kurulda, 19 ihtisas komisyonuna da üye seçimi yapıldı. AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi tarafından Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, İçişleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'na aday gösterilen milletvekilleri oylanarak kabul edildi.

Görev Süreleri ve Sonraki Adımlar

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı üyelikleri ile ihtisas komisyonlarına seçilen milletvekillerini tebrik ederek görev sürelerinin 14 Haziran itibarıyla başlayacağını bildirdi. Komisyonların toplanarak başkan, başkanvekili, sözlü ve katip üye seçimlerini yapması gerektiğini belirten Adan, komisyon seçimlerinin yapılacağı yer ve zamanına ilişkin listeyi de okuttu.


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