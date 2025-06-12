Saksıya hedef alıp bir genci hayattan kopardılar: 3 tutuklama

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6932 sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana gelen olayda yabancı uyruklu Abdurrahman Omar (26), akşam saatlerinde kümesteki tavukları beslerken 750 metre mesafeden ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin boynuna isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Merminin izini adım adım sürdüler

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ve ailenin ifadelerine başvuran Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri silah sesi duyulmadığı yönünde verilen bilgiler doğrultusunda Omar'ın farklı bir noktadan ateşlenen silahtan çıkan yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği yönünde çalışmalarını derinleştirdi. Soruşturmayı bu yönde sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde Omar'ın vücuduna isabet eden merminin geliş yönünü ve tahmini mesafesini uzmanlardan alınan bilgiler ve ileri teknikler kullanılarak tespit etti.

750 metreden ateşlenen silah can aldı

Elde edilen sonuçlar neticesinde merminin izini adım adım sürerek geliş yönü ve uzaklığını değerlendiren ekipler 26 yaşındaki gencin ölümüne neden silahın olay yerine yaklaşık 750 metre mesafedeki 6966 sokak üzerinde bulunan bir evden ateşlendiğini belirledi. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden silahın ateşlendiği noktayı ve şüphelileri tespit eden Antalya Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili Hüseyin A. (43), Mehmet A. Y.(24) ve Yusuf Y. (38) dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı düşünülen silaha ise balistik inceleme yapılmak üzere el konuldu.

3 kişi tutuklandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda silahı ateşlediği değerlendirilen 3 kişi ifade işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hüseyin A. (43), Mehmet A. Y. (24) ve Yusuf Y. (38) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.