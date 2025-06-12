Akrabaların Yol Tartışması Kanlı Bitti: 2 Ölü

Olay, saat 09.45 sıralarında Şiro Taraksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.F. (67), akrabası Osman Nuri Fırat'ın (82) evinin önünden geçen yolda aracıyla saman taşımak istedi. Osman Nuri Fırat, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Ş.F., tabancayla Osman Nuri Fırat ve oğlu Bülent Fırat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi ve Sonuçları

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bülent Fırat, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Baba Osman Nuri Fırat ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gözaltı

Olayın şüphelisi Ş.F., suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



