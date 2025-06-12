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Bakan Kacır: Bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına geldiğimizde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 18:18, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 18:20
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Bakan Kacır: Bu topraklardan 100 bin teknoloji girişimi doğacak

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) açılış töreninde konuşan Kacır, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük bir ekosistem inşa ettiklerini söyledi.

Kacır, "23 yıl öncesinde Türkiye'nin teknoparklarının sayısı ikiydi. Bu iki teknoparkta sadece 56 teknoloji girişimi faaliyet gösteriyordu. Şimdi Türkiye'nin 60 şehrinde 106 teknoparkımızda 11 bin 500 teknoloji girişimimiz var." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dört bir yanında 1700'e yakın AR-GE ve tasarım merkezi olduğunu ve AR-GE insan kaynağının 29 binden 292 bine yükseldiğini dile getiren Kacır, önümüzdeki dönemde atacakları adımlarla Türk girişimcilerinin adlarını dünyaya duyurmaya devam edeceğini vurguladı.

Kacır, şunları kaydetti:

"Son dönemde teknoloji ve inovasyon fonuyla kalkınma ajanslarımız aracılığıyla çıktığımız bölgesel girişim sermayesi fon çağrılarıyla Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonuyla ve özellikle Tech-InvesTR programında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz işbirliğiyle 5 milyar liranın üzerinde bir kamu kaynağını girişim sermayesi fonlarına yönlendirmiş ve 88 milyar liralık girişim sermayesi yatırımını harekete geçirmiş olduk. Geçtiğimiz 4 yılda Türkiye'de teknoloji girişimlerine yapılan yatırım tutarı 5 milyar 100 milyon dolara erişti. 2010-2019 arası dönemde ortalama yatırım tutarı Türkiye'nin teknoloji girişimlerine yapılan ortalama yatırım tutarı yıllık 60 ila 80 milyon dolar düzeyinde gerçekleşiyor. Son dönemde bu bir milyar doları aştı. İnanıyorum ki bunun sonuçlarını önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz.

Halihazırda yedi teknoloji girişimimiz milyar dolar değeri aşmış durumda. Ama hedefimiz bu sayı hızla yükseltmek. Bu amaçla Turcorn 100 programını başlattık. Milyar dolar değeri aşma potansiyeline sahip girişimlere yönelik terzi usulü destekler sunduğumuz Turcorn 100 programıyla inanıyorum ki önümüzdeki dönemde küreselleşen, büyüyen ve ekosistemde çarpan etkisi oluşturabilecek başarılar elde eden teknoloji girişimlerimizin sayısı hızla artacak."

2030 yılına gelindiğinde bu topraklardan 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını sağlayacaklarını belirten Kacır, "İşte İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) liderliğinde hayata geçen BTM Merkezi bu çabalarımızla çok ayrıcalıklı bir paya sahip." diye konuştu.

Kacır, İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komiteleriyle buradaki girişimler arasında etkileşimin artmasının bir çarpan etkisi oluşturacağını ve girişimlerin geliştirdikleri teknolojileri reel sektörün beklentilerini karşılayacak istikamette geliştirmeyi sürdürmeleri açısından çok yararlı çalışmalara imza atılacağını temenni ettiğini belirtti.

TEKMER olarak faaliyetlerine devam edecek BTM'ye desteklerini sürdüreceklerini belirten Kacır, "İstanbul'da önümüzdeki dönemde Atatürk Havalimanı terminal binalarını, dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezine dönüştürerek Terminal İstanbul projesini hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Kacır, "Bugüne dek 10 bine yakın teknoloji girişiminin doğmasına, büyümesine katkı sunmuş olan bu merkezin önümüzdeki dönemde KOSGEB desteğiyle TEKMER şapkasıyla ekosisteme çok daha büyük katkılar vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dün Türkiye tarihi için önemli bir anlaşmayı dünyaya duyurduklarının altını çizen Kacır, "Buradan 8 bin kilometre ötede Endonezya, Türkiye'nin geliştirdiği, Türk mühendislerin, Türk teknisyenlerinin ürettiği 5. nesil savaş uçağı KAAN'ı, 48 adet temin etmek, tedarik etmek üzere bir anlaşmaya Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile birlikte imza koydu." dedi.

Kacır, ayrıca İtalya'nın en büyük havacılık ve teknoloji firmalarından biri olan Leonardo ile Baykar'ın da önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa'da savunma sanayi ve havacılık alanında atacakları adımları dünyaya duyurduklarına şahitlik ettiklerini dile getirdi.

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