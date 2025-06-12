Galatasaray, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı
Galatasaray Kulübü, Leroy Sane ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 19:18, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 19:17
Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9 milyon avro garanti ücret ile net 3 milyon avro tutarında sadakat primi ödenecektir." ifadelerine yer verildi.