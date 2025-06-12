Bu ilanda ALES puan türleri güncellenmeli
Balıkesir Üniversitesi tarafından ilan edilen uygulamalı birim öğretim görevlisi kadrolarının ALES puan türlerinde güncelleme yapılmalı!
Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından alınan kararla
devlet yükseköğretim kurumlarınca ilan edilen öğretim görevlisi kadrolarında
başvuruya esas ALES puan türünün kadroyu yayımlayan üniversiteler tarafından
belirlenmesi karara
bağlanmıştı.
Bu karar, üniversitelerce ilan edilen kadrolarda yer alan bölümlere göre bir
esneklik yaratırken, zaman zaman hatalı yorumlamaların sonucu olarak adaylarda
çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getirmiştir.
Özellikle, oldukça kapsayıcı bir şekilde ilan edilen kadrolarda tek bir ALES
puan türüne başvuru şansı verilmesi bu durumun somut örnekleri arasında yer
almaktadır.
Şimdi, bu konu özelinde sizlere halen başvuru süreci devam eden bir ilan paylaşalım.
Balıkesir Üniversitesi tarafından 11 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
ve aşağıda görselde yer alan öğretim görevlisi kadrolarında ALES puan türü sadece
Eşit Ağırlık olarak sınırlandırılmıştır.
Halbuki ilanlar hiçbir lisans veya mezuniyet alanı ile sınırlandırılmamış çok
kapsayıcı bir şekilde yayımlanmıştır. Bundan dolayı, Tarih alanında eğitim görmüş
ve ALES Sözel puan türünde başarı yakalaması aşikar olan adayların başvuruda
garip bir şekilde önleri kesilmiştir.
Bundan dolayı, ilanlarda herhangi bir lisans/yüksek lisans mezuniyet alanı
yazılmadığı için ALES puan türlerinin tamamının yer alması son derece isabetli
olacaktır.