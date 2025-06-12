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Merkez Bankası rezervleri 5 haftadır artıyor

Merkez Bankası rezervleri üst üste beşinci haftasında da artış gösterirken, 5 Haziran ile sona eren haftada toplam rezervler 2 milyar 689 milyon dolar artışla 155 milyar 879 milyon dolara ulaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 21:58, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 22:39
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Resmi rezerv varlıkları, 5 Haziran ile sona eren haftada geçen haftaya göre yüzde 1,8 artarak 155,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 0,4 artarak 62,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,9 artarak 85,6 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,1 artarak 121,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,0 artarak 61,8 milyar dolar, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 59,8 milyar dolar düzeyine geldi.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar dolar seviyesindedir.

Bir önceki hafta 49 milyar 367 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 816 milyon dolar artarak 52 milyar 183 milyon dolara geldi.

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