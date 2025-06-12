Erdoğan'dan Hindistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan yolcu uçağının havalimanı yakınlarında düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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