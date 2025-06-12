Karabük Üniversitesi'nde Tartışma Yaratan Video: Gerçek Ne?

Karabük Üniversitesi'nden paylaşıldığı iddiasıyla sosyal medyada gündem olan ve mezuniyet törenine ait olduğu öne sürülen görüntüler hakkında üniversite yönetiminden açıklama geldi. Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'e konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, videonun resmi bir mezuniyet törenine ait olmadığını söyledi.

Rektör Kırışık: "Görüntüler Resmi Mezuniyet Törenine Ait Değil"

Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, söz konusu görüntülerin Çad uyruklu öğrencilerin kendi aralarında düzenlediği özel bir etkinlik olduğunu belirtti. Kırışık, "Bu görüntüler bir mezuniyet töreni değil. Çadlı öğrencilerin yaptığı bir etkinlik. Daha önce Kazakistan uyruklu öğrenciler de benzer şekilde organizasyonlar gerçekleştirdi" dedi.

"Uluslararası Öğrenciler Kendi Etkinliklerini Düzenliyor"

Üniversitenin farklı milletlerden öğrenciler barındırdığını vurgulayan Rektör Kırışık, bu öğrencilerin yıl boyunca kendi kültürlerine özgü kutlamalar yapabildiklerini belirtti. "Farklı ülkelerden öğrenciler bu tür organizasyonlar yapıyor. Kesinlikle üniversitenin bir mezuniyet töreni değil" ifadeleriyle yanlış bilgi yayılımına karşı uyarıda bulundu.

Yabancı Düşmanlığına Karşı Uyarı

Söz konusu video üzerinden bazı sosyal medya kullanıcılarının yabancı düşmanlığını körükleyici yorumlar yapması da tepki topladı. Rektör Kırışık'ın açıklamaları, görüntülerin bağlamından koparılarak kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini ortaya koydu. Türkiye, son yıllarda uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapma konusunda önemli bir merkez haline geldi. ABD, İngiltere ve Almanya gibi dünya çapında önde gelen eğitim ülkelerinde olduğu gibi, Türkiye de farklı milletlerden öğrencilere eğitim imkanı sunarak küresel akademik cazibesini artırıyor.

Karabük Üniversitesi'nde 94 Ülkeden Öğrenci Eğitim Görüyor

Karabük Üniversitesi, 94 farklı ülkeden 11 bini aşkın uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Bu çeşitlilik zaman zaman sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara konu olurken, üniversite yönetimi kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.