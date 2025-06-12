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Başkentte Dram! Alkol veya Uyuşturucu Krizi 2 Can Aldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokakta kriz geçiren 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi. Uyuşturucu veya alkol şüphesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Haziran 2025 22:57, Son Güncelleme : 12 Haziran 2025 22:59
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Başkentte Dram! Alkol veya Uyuşturucu Krizi 2 Can Aldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öğrenilen 3 kişi, sokakta kriz geçirdi. Olay, öğleden sonra Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde ya da aşırı alkol etkisinde olduğu öne sürülen ve sokakta titreyerek kontrolsüz hareketler sergileyen 3 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kriz geçiren 3 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan 3 kişiden 2'si, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla İlgili Soruşturma

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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