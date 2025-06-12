ABD'li bakana sormaya çalışan senatöre ters kelepçe

Demokrat Partili ABD Senatörü Alex Padilla, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e Los Angeles'taki protestoları değerlendirdiği basın toplantısı sırasında soru sormaya çalışınca ortalık karıştı. Padilla, güvenlik görevlileri tarafından itilerek odadan çıkarıldı ve yere yatırılarak kelepçelendi.

Çevredekileri tarafından çekilen görüntülerde, Padilla'nın güvenlik görevlisi tarafından odana çıkması için ittirildiği sırada "Ben Senatör Alex Padilla, bakana sorularım var" dediği ve ardından, "Çekin ellerinizi" dediği duyuldu. Daha sonra Padilla'nın yüzüstü yere yatırılarak ellerinin kelepçelendiği görüldü.

Her iki partiden milletvekilleri Padilla'ya yönelik müdahaleyi eleştirdi. Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski, Kongre Binası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Senatör Padilla'ya yönelik müdahaleyi "yanlış" ve "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, Senato kürsüsünde yaptığı konuşmada olayı kınayarak, "Az önce midemi bulandıran bir şey gördüm. Bir ABD senatörünün tartaklanması. Neler olup bittiğine dair acil cevaplara ihtiyacımız var" dedi.

"Gizli Servis, onun bir saldırgan olduğunu düşündü"

Olayın ardından İç Güvenlik Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada, "Senatör Padilla saygısız bir siyasi tiyatroyu tercih etmiş ve kendisini tanıtmadan ya da Senato güvenlik rozetini takmadan basın toplantısını yarıda keserek Bakan Noem'e doğru hamle yapmıştır. Bay Padilla'ya defalarca geri çekilmesi söylendi ve memurların tekrarlanan komutlarına uymadı. Gizli Servis, onun bir saldırgan olduğunu düşündü ve memurlar uygun şekilde hareket etti. Bakan Noem daha sonra Senatör Padilla ile bir araya gelerek 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi" denildi.