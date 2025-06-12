İBB Soruşturmasında 'Belediye Başkanı İtirafçı Oldu' İddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir belediye başkanının etkin pişmanlıktan yararlandığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi kapsayan soruşturmada, "suç örgütü yöneticiliği", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" ve "ihaleye fesat karıştırma" gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtilirken, TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken yeni bir iddia daha gündeme taşındı.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞ"



TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Nuray Başaran, "Belki gecenin bomba haberlerinden biri olacak. Belediye başkanlarından bir tanesinin daha itirafçı olduğu söyleniyor. Önemli bir belediye başkanı etkin pişmanlıktan yararlanmış" ifadelerini kullandı.

Programın bir diğer konuğu gazeteci Hasan Basri Akdemir ise, "Belediye başkanının ismini bilmiyorum. Ama belediye başkanlarından birinin etkin pişmanlıktan yararlandığı söyleniyor" şeklinde konuştu.

Söz konusu belediye başkanının İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamından etkin pişmanlıktan faydalandığı öne sürüldü.