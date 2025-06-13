Edirne'de 3,2 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Son deprem Edirne'de kaydedildi. AFAD, gece yarısı meydana gelen Enez merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden duyurdu. Türkiye'nin farklı bölgelerinden korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Gece saat 02:00 sularında Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından bu defa Edirne sallandı.

Edirne'de Deprem Meydana Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'de saat 02:10 sularında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Enez merkezli depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, olumsuz bir ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Depremin büyüklüğü: 3,2

3,2 Depremin merkezi: Enez, Edirne

Enez, Edirne Derinlik: 10 kilometre

10 kilometre Saat: 02:10

02:10 Olumsuz ihbar: Yok

Bölgedeki vatandaşlar, kısa süreli panik yaşasa da herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.



