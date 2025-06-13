Ticaret Bakanlığı'ndan Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM'ye gönderdiği yazılı soru önergesi yanıtında, 23 Nisan 2005 İstanbul depremi sonucunda gelen şikayet ve iddialar akabinde bakanlığın harekete geçtiğini belirtti. Bolat, elektronik pazar yerlerinin detaylı şekilde incelendiğini ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 23 Nisan sonrasında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 işletme hakkında toplam 13 milyon 136 bin 110 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.

164 Bin İşletme Denetlendi

Bakan Bolat, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşın aleyhine gelişebilecek tüm durumların yakından takip edildiğini vurguladı. Bolat, "Deprem günü ve sonraki günlerde fırsatçılık niteliğinde fiyat artışı yaptığı tespit edilen 108 adet emlak işletmesine toplam 27 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi. Ticaret Bakanlığı, 81 ilde yılın başından bugüne kadar yaklaşık 164 bin işletme ve 1,3 milyon ürünü denetledi.



