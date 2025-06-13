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36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı

36 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 08:07, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 08:08
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36 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 104 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, 36 il merkezli "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik dün düzenlenen operasyonda 104 şüphelinin yakalandığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 7 aydır devam eden çalışmalar sonucunda İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Gerçekleştirildiği İller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak

Operasyonun Detayları

  • Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan kişiler tespit edildi.
  • Yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden şahıslar hakkında işlem yapıldı.
  • 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesapların kullanıcılarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Valiler, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürleri ve kahraman polisler tebrik edildi.

Yasa Dışı Bahisle Mücadele Devam Ediyor

Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşların güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

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