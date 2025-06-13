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İran: İsrail Saldırılarından ABD de Sorumlu

İran, İsrail'in saldırılarında ABD'nin de sorumlu olduğunu belirtti. BM'ye çağrı yaparak uluslararası tepki istedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 08:55, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 09:21
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İran, İsrail saldırılarının ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini, dolayısıyla saldırının tehlikeli etkileri ve sonuçlarından ABD'nin sorumlu olduğunu bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından ABD'nin de sorumlu tutulduğu vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini ihlal ederek, Tahran'daki birkaç yerleşim alanı ve ülkenin birkaç şehri de dahil olmak üzere bazı bölgelere saldırdığı belirtildi.

İran'ın Yanıt Hakkı ve Uluslararası Hukuk

Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili maddeleri gereği, İran'ın bu saldırıya karşılık verme hakkı bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, İran halkını tüm gücüyle ve kendi belirlediği şekilde savunmaktan çekinmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Saldırının Sorumluları

İsrail'in saldırılarından destekçilerinin de sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırgan eylemleri ABD'nin koordinasyonu ve izni olmadan gerçekleştirilemez."
  • "Bu rejimin başlıca destekçisi olan ABD hükümeti de Siyonist rejimin macerasının tehlikeli etkilerinden ve sonuçlarından sorumlu olacaktır."

BM'ye Çağrı ve Uluslararası Tepki Talebi

İran Dışişleri Bakanlığı, ayrıca BM Genel Sekreteri'nin BM Şartı'na uygun olarak bu konuda derhal harekete geçmesini isteyerek, BM'nin tüm üye devletleri, özellikle bölgesel ve İslam ülkeleri, Bağlantısızlar Hareketi üyeleri ve uluslararası barış ile güvenlikle ilgilenen tüm devletlerin bu saldırganlığı derhal kınamalarını talep etti.

İran-İsrail Gerilimi: Saldırılar, Ölümler ve Uluslararası Tepkiler

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