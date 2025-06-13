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Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi

ÖİB, İstanbul Sarıyer Gümüşdere ve Gaziantep Şahinbey Abdülhamidhan Mahallesi'nde bulunan toplam üç taşınmazı Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti.'ye sattı. Satış kararları Resmi Gazete'de yayımlandı ve toplam bedel 54 milyon 500 bin lira oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 09:09, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 09:10
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Özelleştirme İdaresi, Üç Taşınmazın Satışına Resmi Onay Verdi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), İstanbul ve Gaziantep'teki üç taşınmazın satışına onay verdi. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlerle duyuruldu. Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmazların satışı için yapılan ihalelerde en yüksek teklifleri veren şirketler belirlendi. İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmaz için 23 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti. verdi ve satış bu şirkete gerçekleştirilecek. Ayrıca, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdülhamidhan Mahallesi'ndeki iki taşınmaz da aynı şirkete satılacak.

Satışı Onaylanan Taşınmazlar

  • İstanbul Sarıyer Gümüşdere Mahallesi: 23 milyon 500 bin lira bedelle Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti.'ye satılacak.
  • Gaziantep Şahinbey Abdülhamidhan Mahallesi:
    • Birinci taşınmaz: 17 milyon 500 bin lira karşılığında aynı şirkete satılacak.
    • İkinci taşınmaz: 13 milyon 500 bin lira karşılığında aynı şirkete satılacak.

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