Silahla Oynayan Kardeş Ablasını Kazayla Vurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, 19 yaşındaki Nisa Nur Y. , kardeşi O.Y. 'nin oynadığı tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Moymul Mahallesi Huzur Caddesi 'ndeki bir evde meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan O.Y. (15) , masanın üstünde duran ağabeyine ait ruhsatlı tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu, mutfakta bulunan ablası Nisa Nur Y. 'ye mermi isabet etti.

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