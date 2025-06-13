İZBAN seferlerinde bazı değişiklikler oldu

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, Aliağa'daki konteyner limanının kara yolu bağlantısını geliştirmek için tüp geçit çalışması yürütülecek.

Bu nedenle İZBAN Aliağa ile Biçerova istasyonları hattı, 14 Haziran Cumartesi günü saat 01.30 ile 17 Haziran Salı günü saat 05.00 arasında hizmet veremeyecek.

İstasyonlar arasındaki ulaşımın aksamaması için otobüs seferlerinin artırılacağı öğrenildi.