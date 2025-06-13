Tıbbiyeliler Sendikası: Bordrosunu Göstermek Zorunda Kalan Tek Meslek: Hekim!

Tıbbiyeliler Sendikası Genel Başkanı Dr. Ziya Aygün, hekim maaşları ve performansa dayalı ödeme sistemi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Aygün, mevcut uygulamanın yalnızca gelir güvencesini değil, aynı zamanda mesleğin toplumsal itibarını da zedelediğini vurguladı. "Bir ülkede hekim maaşı sadece bir ücret kalemi değildir" diyen Aygün, bu gelir düzeyinin sağlık sistemine, tıbbi eğitime ve bilimsel üretime verilen değerin somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Hekimlerin bugün parçalı, öngörülemez ve performansa dayalı bir gelir rejimine mahküm edildiğini ifade eden Aygün, sistemin hekimleri sürekli kendini ispat etmeye zorladığını dile getirdi.

Hekimlerin Bordrosunu Göstermek Zorunda Kalması

"Bordrosunu kamuoyuna sunmak zorunda kalan, maaşını hak ettiğini ispat etmeye çalışan bir meslek grubu yaratıldı." Oysa başka hiçbir meslek grubuna bu şekilde yaklaşılmaz. Bu durum yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda derin bir sosyal itibarsızlaştırmadır.

Performansa Dayalı Ödeme Sisteminin Etkileri

Performansa dayalı ödeme sistemini "nitelik değil, nicelik ödüllendiren yanlış bir model" olarak niteleyen Aygün, bu sistemin hem hasta güvenliğini zedelediğini hem de hekimlik mesleğini yüzeysel bir üretim alanına indirgeyerek içini boşalttığını belirtti:

Ne kadar çok hasta, o kadar çok gelir anlayışı; tanı kalitesini düşürür, hastaya ayrılan süreyi azaltır.

Bu sistem, hekimi yalnızca bir üretim aracına dönüştürüyor.

Hekim emeği ve bilgisi, sadece hizmet sayısıyla değil; taşıdığı mesleki sorumluluk ve bilimsel donanımla değerlendirilmelidir.

Hekimlik Mesleğinin Toplumsal Değeri

"Hekimlik, bu ülkenin vicdanıdır; tartışma konusu yapılamaz." Ziya Aygün, hekim maaşlarının kamuoyunda sürekli tartışma konusu yapılmasının toplumun sağlık vizyonunu da gölgelediğini vurguladı. "Hekim geliri, bir 'sosyal linç' ya da 'maaş polemiği' konusu değildir." Bu toplumun bilimsel düzeyini ve sağlıkta gelecek hedefini temsil eder. Bu değerin her gün yeniden ispat edilmesi, mesleğe karşı işlenen büyük bir haksızlıktır.