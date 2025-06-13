Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 4.332 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 332 lira seviyesinden işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,4 artışla 4 bin 284 lira seviyesinde tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 4 bin 332 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 90 lira, cumhuriyet altını ise 28 bin 260 lira seviyesinden satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,9 primle 3 bin 417 dolar seviyesinde işlem görüyor. Orta Doğu'da artan gerginlik, varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler güvenli limanlara olan talebi artırıyor.

Piyasalarda Son Durum

Altının gram fiyatı: 4 bin 332 lira

Çeyrek altın: 7 bin 90 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 260 lira

Altının ons fiyatı: 3 bin 417 dolar

Piyasa Analizi ve Beklentiler

Analistler, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Petrol fiyatlarındaki artışın ürün maliyetlerini artıracağına yönelik endişeler de gündemde. Bu gelişmelerle birlikte büyük merkez bankalarının para politikalarındaki olası değişiklikler yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri

Yurt dışında Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesi direnç, 3 bin 380 dolar seviyesi ise destek konumunda bulunuyor.