Cevdet Yılmaz: İsrail'in Saldırıları Diplomasiye Aykırı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in saldırılarını eleştirerek, "İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırı, insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutumdur" ifadelerini kullandı. Yılmaz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamasında, İsrail'in hukuksuz ve provokatif eylemlerine bir yenisini daha eklediğini belirtti. Ayrıca, Netanyahu yönetiminin meşru gerekçelerden yoksun ve bölgesel istikrarı bozmaya yönelik saldırganlığını en güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı. İran'a yaşadığı kayıplardan dolayı başsağlığı diledi.

Yılmaz'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Gazze'de uygulanan soykırımcı politikalara karşı uluslararası baskı artmışken , İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırının insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutum olduğu belirtildi.

, İran ile nükleer müzakereler sürdürülürken yapılan bu saldırının insani değerleri ve diplomasiyi dışlayan barbar bir tutum olduğu belirtildi. İsrail yönetiminin insani değerlere, hukuka ve bölgesel istikrara tehdit oluşturan eylemlerine karşı, uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkelerin çok daha güçlü bir tutum alması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Yılmaz, açıklamasında uluslararası kurumlar ve ilgili tüm ülkelere, İsrail'in eylemlerine karşı daha güçlü bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu. Bu tür saldırıların bölgesel istikrarı tehdit ettiğini ve insani değerleri zedelediğini ifade etti.