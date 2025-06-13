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BIST 100 Endeksi Güne Sert Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 3,71 düşüşle başladı. Bankacılık ve ulaşım sektörlerinde kayıplar dikkat çekiyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 10:48, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 10:49
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BIST 100 Endeksi Güne Sert Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,71 düşüşle 9.166,80 puan seviyesinden başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 9.520,22 puan ile tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,42 puan ve yüzde 3,71 azalışla 9.166,80 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 4,77, holding endeksi ise yüzde 4,10 değer kaybetti.

Sektör Endekslerinde Son Durum

  • Sektör endekslerinin tamamı değer kaybetti.
  • En fazla gerileyen sektör ise yüzde 5,95 ile ulaşım oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması ve ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliğin gölgede kalması, risk algısını artırdı. Gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.

Analistlerin Değerlendirmeleri

  • Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.
  • Yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi izlenecek.
  • Orta Doğu'dan gelen haberler, yatırımcıların odağında olacak.
  • BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.100 ve 9.000 puan destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.


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