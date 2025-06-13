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Otobüslerde Fahiş Bilet ve Yetkisiz Taşıma İçin 25,8 Milyon Rekor Ceza

Ulaştırma Bakanlığı, Kurban Bayramı tatilinde 40 bin 767 otobüs seferini denetledi. Fahiş fiyatlı bilet satışı ve korsan taşımacılığa toplamda 25 milyon lira ceza uygulandı. Denetimler elektronik sistemler ve yol kenarı kontrolleriyle desteklendi. Yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için ülke genelinde denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 11:12, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 11:42
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Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılığa yönelik olarak 40 bin 767 otobüs seferi denetlendi. Bu denetimler sonucunda 4 bin 971 işlemde toplam 25 milyon 822 bin 849 lira tutarında ceza kesildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yapılan otobüs firması denetimlerine ilişkin detaylı bilgi verdi.

Denetimlerin Kapsamı ve Uygulamalar

Tatil öncesi ve sonrasında, özellikle fahiş fiyatlı bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimler aralıksız olarak gerçekleştirildi. Bakan Uraloğlu, "Bakanlığımıza bildirilen ücret tarifelerine uymayan işletmecileri tek tek inceleyip gerekli idari para yaptırımlarını uyguladık" ifadesini kullandı.

Denetim Noktaları ve Yöntemleri

Denetimler, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi üzerinden yapılan elektronik kontrollerin yanı sıra, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında da gerçekleştirildi.

Denetim Sonuçları

  • 1372 işletme ve 40 bin 767 otobüs seferi denetlendi.
  • 20 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde otobüs işletmecilerine 4 bin 971 işlemde toplam 25 milyon 822 bin 849 lira idari işlem uygulandı.
  • 1 milyon 172 bin 549 seferde, 12 milyon 743 bin 525 yolcu seyahat etti.
  • Otobüsler bu süreçte 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katetti.

Sürekli Denetim Vurgusu

Bakan Uraloğlu, denetimlerin sadece bayram dönemlerini kapsamadığını, fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerinin etkin şekilde devam ettiğini belirtti.


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