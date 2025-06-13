E-ticarette Babalar Günü Alışverişlerinde Hangi Ürünler Öne Çıkıyor?

E-ticarette Babalar Günü için yapılan alışverişlerde elektronik, giyim, aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlenirken, son dönemde kişiselleştirilmiş hediyelere de talep artıyor. Sektör temsilcileri, e-ticaret hacminin haziranda 300-350 milyar lira düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor. Kurban Bayramı, Babalar Günü ve okulların kapanışıyla birlikte alışverişlerin de yoğunlaşmasıyla e-ticaret hacminin haziranda bu seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

Babalar Günü'nde Öne Çıkan Kategoriler

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, Babalar Günü'ne yönelik e-ticaret alışverişlerinde özellikle elektronik, giyim-aksesuar ve kişisel bakım kategorilerinde artış gözlemlendiğini belirtti.

Elektronik kategorisinde cep telefonu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve otomatik kahve makineleri dikkat çekiyor.

cep telefonu, dizüstü bilgisayar, akıllı saat ve otomatik kahve makineleri dikkat çekiyor. Giyim ve aksesuar grubunda gömlek, tişört, ayakkabı, kemer ve klasik saatler öne çıkıyor.

gömlek, tişört, ayakkabı, kemer ve klasik saatler öne çıkıyor. Kişiselleştirilmiş hediyeler; fotoğraf baskılı kupalar, isim yazılı kalemler ve özel tasarım aksesuarlar tüketici tercihlerinde önemli yer tutuyor.

E-Ticaret Hacmi ve Sepet Tutarları

Haziran ayında e-ticaret hacminin yaklaşık 350 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Kampanya dönemlerinin etkisiyle Türkiye genelinde e-ticaret hacminin haziranda 300-350 milyar lira bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Tatil hazırlıkları, hediyelik ürünler, kişisel bakım, elektronik, ev dışı yaşam ve sezonluk kategorilerdeki artan talepler, platformlarda hem işlem sayılarının hem de sepet büyüklüklerinin artmasına yol açıyor. Bu dönemde ortalama sepet tutarının Babalar Günü gibi özel günlerin de etkisiyle 1500-2500 lira aralığına ulaşması öngörülüyor.

Güvenli Alışveriş İçin Tavsiyeler

Yaz aylarına girerken hem bireysel ihtiyaçların hem de seyahat hazırlıklarının arttığı bu dönemde tüketicilere güvenilir ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren e-ticaret platformlarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Alışveriş öncesinde satıcı bilgileri, ürün açıklamaları, ödeme seçenekleri, teslimat süreleri, iade ve teknik servis koşulları gibi temel unsurların dikkatle incelenmesi güvenli bir alışveriş deneyimi açısından önem taşıyor.

İşlevsel Hediyeler ve Teknolojik Ürünler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, hırdavat ve yapı ürünleriyle elektronik ürünlerin en çok tercih edilen kategoriler olduğunu belirtti.

El aletleri, matkap setleri gibi işlevsel hediyeler öne çıktı.

öne çıktı. Akıllı saatler, kulaklıklar ve taşınabilir teknolojik cihazlar yoğun ilgi gördü.

Teknolojik ürünlerdeki indirimler ve kargo kampanyaları satış hacmini destekledi.

E-Ticaret İşletmeleri İçin Tavsiyeler

Babalar Günü gibi özel dönemlerde dijital satışlarını artırmak isteyen işletmelere yönelik öneriler:

Kampanyalar önceden planlanmalı ve tüm dijital kanallarda etkili şekilde duyurulmalı.

Hediye rehberleri ve kategori filtreleme seçenekleriyle tüketicilerin aradıkları ürüne daha kolay ulaşmaları sağlanmalı.

Web siteleri mobil uyumluluk, yüksek hız ve kullanıcı deneyimi odağında optimize edilmeli.

Teslimat süreleri ve stok yönetimi titizlikle takip edilmeli.

Bu yıl görülen %36,6'lık büyüme, doğru stratejiler uygulandığında tüketicinin hızlı şekilde harekete geçtiğini gösteriyor.

Öne Çıkan Diğer Kategoriler ve Beklentiler

Ticimax Satış, Pazarlama ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Turan, bu dönemde e-ticarette en çok öne çıkan kategorilerin erkek giyim ürünleri, kişisel bakım setleri, teknolojik aksesuarlar, outdoor ve hobi ürünleri olduğunu belirtti. Fonksiyonel hediyeler, kişiye özel tasarımlar ve paketlenmiş hediye setlerinin ön planda olması bekleniyor. Sepet ortalamalarının da artış göstereceği ifade ediliyor.



