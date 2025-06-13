İnşaat Maliyetlerindeki Artış Son 54 Ayın En Düşüğünde

İnşaat maliyetlerindeki yıllık artış Nisan ayında yüzde 22,69'a gerileyerek, son 54 ayın en düşük artışı olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,67 oldu. Malzeme endeksi yüzde 2,01, işçilik endeksi ise yüzde 1,07 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi yüzde 18, işçilik endeksi ise yüzde 31,82 artış gösterdi. Genel artış oranı ise yıllık bazda yüzde 22,69 olarak gerçekleşti ve bu oran, Ekim 2020'den bu yana en düşük seviye oldu.

Mayıs 2020'de yüzde 5,8 ile tarihi dip noktasını gören inşaat maliyetleri, Eylül 2022'de yüzde 119,83 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçti. Haziran 2024'ten (yüzde 66,12) bu yana hızlı bir düşüş yaşandı. Nisan ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 37,86 oldu. İnşaat maliyetlerindeki artış ise bu iki rakamın da altında kaldı.

Uzman Görüşleri ve Sektörel Değerlendirmeler

"Artış Hızındaki Azalma Devam Edecek"

Gayrimenkul iktisatçısı Ahmet Büyükduman, konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kaldığını ve inşaat maliyetlerinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Büyükduman şu değerlendirmelerde bulundu:

"Reel olarak konut fiyatları geriliyor ama reel inşaat maliyetleri konut fiyatlarından daha çok geriliyor."

Konut fiyat artışları enflasyonun gerisinde kalabilir ancak inşaat maliyetlerinin üzerinde kaldıysa bu durum müteahhitlerin kar marjının yükseldiği anlamına geliyor.

Bu durum yeni inşaat başlangıçlarını teşvik edebilir ve ruhsat sayıları önümüzdeki dönemde artabilir.

"İnşaat maliyetlerindeki artış hızındaki yavaşlama devam edecektir."

"Kalifiye Eleman Eksikliği Maliyetleri Artırıyor"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, geçen yılın aynı ayına göre nisanda hem malzeme hem de işçi maliyetleri endeksinde düşüş eğilimi olduğunu belirtti. Şişik'in açıklamalarında öne çıkan noktalar şunlardır:

"İşçilik maliyetlerinin yüksek olmasının en büyük nedeni asgari ücretle birlikte sektörde çalışanların ücretlerinin yükselmesi ve eleman eksikliğinden dolayı nitelikli işçilik ücretlerinin yüksek olmasıdır."

İnşaat sektöründe ciddi bir kalifiye eleman eksikliği yaşanıyor ve birçok işçi deprem bölgesinin yeniden imarı için bu illerde çalışıyor.

Deprem bölgesinin dışındaki kentlerde işçi yetersizliği yaşanıyor.

"Bu durum da inşaatların beklemesine neden olabiliyor. Politikalarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor."

Sektörlerin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanların yetiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Zanaat sahibi bir usta, çok kısa bir zamanda asgari ücretin 3 katı kadar maaş alabiliyor.

alabiliyor. AYİDER , Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi için proje oluşturuyor.

, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi için proje oluşturuyor. "Kalifiye eleman probleminin büyümesi inşaat maliyetlerindeki artışın devam etmesine yol açacaktır."



