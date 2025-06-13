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273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin hızlandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 13:16, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 13:18
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273 Bin Suriyeli Ülkesine Döndü

8 Aralık 2024'ten bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te Gönüllü Geri Dönüş Destek Merkezi açılışında yaptığı açıklamada, Suriyelilerin geri dönüşlerinin hız kazandığını belirtti. Yılmaz, "8 Aralık'tan bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanlar 273 bini aşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Geri Dönüş Sürecinin Başlangıcı ve Gelişimi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin Türkiye'nin Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi harekatlarıyla oluşturulan güvenli bölgeyle başladığını vurguladı. Bir güvenli bölge oluşturulduğunu hatırlatan Yılmaz, o tarihten bu yana 1 milyonu aşkın Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

Geri Dönüşlerde Son Durum

  • 8 Aralık'tan bugüne Suriye'ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı 273 bini aştı.
  • Önümüzdeki yaz dönemi ve okulların kapanmasıyla birlikte bu sayının hızla artması bekleniyor.
  • Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden de Suriye'ye geri dönüşlerin hızlandığı gözlemleniyor.

Yılmaz, "Bu süreç tabi 8 Aralık'tan sonra hızlandı. Önümüzdeki yaz dönemi okulların kapanmasıyla yine Suriye'deki gelişmelerle bu sayı hızla artacaktır diye bekliyoruz. Diğer ülkelerden de, Ürdün gibi, Lübnan gibi ülkelerden de Suriye'ye geri dönüşlerin hızlandığını görüyoruz." dedi.


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