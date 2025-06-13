KPSS 2025/4 Sözleşmeli Personel Göreve Başlama Rehberi

KPSS-2025/4 sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin atama işlemleri, arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir. Bakanlığımız taşra teşkilatına ait sözleşmeli pozisyonlara yerleşen ve arşiv araştırması işlemleri tamamlanan kişilere ait bilgiler EKİP sistemine aktarılmıştır. Başvuru ve göreve başlama işlemleri için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Başvuru ve Göreve Başlama Süreci

Başvurular , Ek-3'te belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.

, Ek-3'te belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır. Atama şartlarını taşıyan adayların, eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Özellikle 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanlar için bu şart geçerlidir.

veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanlar için bu şart geçerlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlardan, 08.05.2024 tarihinden sonra hizmet sözleşmesi sona erenler, istisnalar hariç göreve başlatılmayacaktır.

Adaylar, Ek-1'de belirtilen belgeleri hazırlayarak 18.06.2025 - 08.07.2025 tarihleri arasında (08.07.2025 Salı günü saat:17.00'a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmelidir.

tarihleri arasında (08.07.2025 Salı günü saat:17.00'a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmelidir. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Hastalık veya doğum nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak durumda olanlar, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirerek birinci derece yakınları aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Askerde olan adaylar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığıyla teslim edebilirler. Terhis tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekli belgelerle başvuru yapılmalıdır.

Atama Şartlarının Değerlendirilmesi

Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları, www.osym.gov.tr adresinde yayımlanan KPSS-2025/4 Tercih Kılavuzu'ndaki nitelik, şart ve kurallar ile Ek-1'deki "Açıklama ve Uyarılar" dikkate alınarak ilgili komisyonlarca tespit edilecektir.

Göreve Başlama Tarihleri ve Önemli Hususlar

Atanma şartlarını taşıyanlar için son göreve başlama tarihi 09.07.2025 Çarşamba günüdür.

günüdür. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 08.07.2025 mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeli ve en geç 08.09.2025 tarihine kadar göreve başlamalıdır.

mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeli ve en geç tarihine kadar göreve başlamalıdır. Doğum nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, doğum mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içinde göreve başlayabilirler.

Kamu görevlisi olarak çalışanlardan istifa/sözleşme feshi işlemleri devam edenler, gerekli belgeleri sunmaları halinde en geç 08.09.2025 tarihinde göreve başlatılabilecektir.

tarihinde göreve başlatılabilecektir. Süresi içinde başvuru yapmayan veya başvurduğu halde göreve başlamayanlar, yerleştirmeden doğan haklarını kaybedecektir.

Arşiv araştırması işlemleri tamamlanmayan adayların işlemleri hakkında bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.

Ekler

Göreve Başlamak İçin Gerekli Belgeler

Göreve Başlama İşlemlerine Ait Form

Başvuru Komisyonları

Hizmet Dökümü Yardım Kılavuzu

KPSS-2025/4 GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU



