Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı'nın Temeli Atıldı Ankaralıların merakla beklediği ulaşım projesi olan Dikimevi-Natoyolu metrosunun temel atma töreni gerçekleştirildi. Ankara'nın en yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Mamak'ta ulaşımı rahatlatacak Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı projesi için bugün (13 Haziran) önemli bir adım atıldı. Mamaklıların uzun süredir beklediği hattın temeli, düzenlenen törenle resmen atıldı.

Vatandaşlar Projenin Bir An Önce Tamamlanmasını İstiyor

Temel atma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende coşkulu anlar yaşanırken, vatandaşlar projenin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Metro Hattının Önemi ve Beklentiler

Dikimevi'nden başlayıp Natoyolu'na kadar uzanacak olan metro hattı, tamamlandığında özellikle Mamak ilçesindeki trafik yoğunluğunu azaltacak ve kent içi ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. Hattın, Ankaralıların günlük yaşamına büyük katkı sunması bekleniyor.