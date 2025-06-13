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Fuat Oktay'dan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını en güçlü şekilde kınadı ve uluslararası topluma net tavır çağrısı yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 13:05, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 13:56
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Fuat Oktay'dan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in İran'a yaptığı saldırılara çok sert tepki gösterdi. Oktay, bu saldırının, Gazze'de yürütülen soykırıma ilişkin "son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz yaratarak Gazze'de olanları unutturma" çabası olduğunun dünya kamuoyunun gözünden kaçmaması gerektiğini vurguladı.

Oktay'ın Konuya İlişkin Açıklamaları Şöyle:

  • İsrail'in, İran'a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden pervasızca atılmış bir adımdır. İran'a yönelik askeri müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz.
  • Uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu saldırı ile İsrail, bölgesel istikrarı bilinçli biçimde sabote ederek, her zaman olduğu gibi diplomasiyi yok sayan bir anlayışla hareket ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.
  • Bu saldırının, Gazze'de yürütülen soykırıma ilişkin "son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz yaratarak Gazze'de olanları unutturma" çabası olduğu dünya kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır.
  • Uluslararası toplumun, İsrail'in bölge barışını tehdit eden saldırılarına karşı net bir tavır koyması elzemdir.

Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası toplumun, İsrail'in bölge barışını tehdit eden saldırılarına karşı net bir tavır koyması gerekliliği vurgulandı. Bu tür saldırıların, sadece bölgesel değil, küresel barış ve istikrar açısından da ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekildi.

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