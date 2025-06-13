İsrail, İran'ı vurdu: Avrupa'da en çok düşen borsa BIST 100 oldu

Ortadoğu'da yaşanan gerilimin ardından piyasalar da sert düşüşler yaşıyor. Avrupa'da borsaların açık olduğu ülkeler arasında en sert düşüş Türkiye'de yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 3,6'lık düşüşle zirvede yer aldı. İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 6 nükleer silah uzmanı da hayatını kaybetti. Yaşanan gerilimin ardından piyasalar sert düşüşler yaşarken, savunma sanayii şirketlerinin hisselerinde yüzde 7'ye varan yükselişler görüldü. Şu sıralar BIST 100 endeksi yüzde 3,6'lık düşüşle seyrine devam ediyor.

Avrupa'da En Büyük Düşüş Türkiye'de

Avrupa'da borsaların açık olduğu ülkeler arasında en sert düşüş Türkiye'de yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 5,6'lık düşüşle zirvede yer aldı. Türkiye'nin ardından en sert düşen borsa ise İspanya'da IBEX 35 endeksi oldu. IBEX 35, yaşanan gerilimin ardından yüzde 1,72 düştü. Listenin üçüncü sırasında ise yüzde 1,68'lik düşüşle İtalya'da FTSE MIB endeksi yer alıyor.

Avrupa Borsalarındaki Son Durum

BIST 100 (Türkiye): %5,6 düşüş

%5,6 düşüş IBEX 35 (İspanya): %1,72 düşüş

%1,72 düşüş FTSE MIB (İtalya): %1,68 düşüş

%1,68 düşüş STOXX600 (Avrupa genel): %0,9 düşüş

%0,9 düşüş OMXC 25 (Danimarka): %0,13 yükseliş

Borsa Endekslerinde Öne Çıkanlar

FTSE (Birleşik Krallık): 8.843,28 puan, -41,64 değişim

8.843,28 puan, -41,64 değişim BEL 20 (Belçika): 4.491,91 puan, -26,83 değişim

4.491,91 puan, -26,83 değişim AEX (Hollanda): 924,49 puan, -5,99 değişim

924,49 puan, -5,99 değişim PSI20 (Portekiz): 7.459,09 puan, -68,22 değişim

7.459,09 puan, -68,22 değişim DAX (Almanya): 23.398,24 puan, -373,21 değişim

23.398,24 puan, -373,21 değişim CAC (Fransa): 7.680,6 puan, -84,51 değişim

7.680,6 puan, -84,51 değişim HEX (Finlandiya): 10.457,82 puan, -106,43 değişim

10.457,82 puan, -106,43 değişim SMI (İsviçre): 12.187,11 puan, -136,29 değişim

12.187,11 puan, -136,29 değişim OMXS30 (İsveç): 2.454,77 puan, -26,71 değişim

Avrupa'da şu anda seyrine pozitif devam eden tek borsa OMXC 25 oldu. Danimarka merkezli borsa yüzde 0,13'lük yükseliş yakaladı.



