Önder Kahveci: Dayanışma Aidatı Uygulaması Sendikal Özgürlüğe Darbedir

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nin yerel yönetimlerdeki dayanışma aidatı uygulamasına ilişkin kararını sert sözlerle eleştirdi. Kahveci, bu kararın hukuka, eşitliğe ve sendika seçme özgürlüğüne vurulmuş bir pranga olduğunu ifade etti.

"Sendikal özgürlüğe darbe"

Konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirmelerde bulunan Kahveci, Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay tarafından daha önce iptal edilen dayanışma aidatı zorunluluğunu yeniden geçerli hale getiren kararının, sendikal özgürlüklere ağır bir darbe niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, "AYM'nin, Danıştay'ın sosyal denge sözleşmelerinden dayanışma aidatı alınmasına ilişkin iptal kararını bir kez daha değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sendika seçme hakkı fiilen ortadan kalkıyor"

Kamu görevlilerinin yalnızca belirli bir sendikaya üye olmaya zorlanacağı bir ortamın doğacağını belirten Kahveci, bu düzenlemenin sendikal tekelleşmeye zemin hazırladığını ve örgütlenme özgürlüğünü zedelediğini dile getirdi.

"Bu karar, sendikalar arası adil rekabet ortamını yok ederken, çalışanların serbest iradesine ipotek koymaktadır."

Türkiye Kamu-Sen'in görüşü: Eşitlik ve adalet şart

Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce de defalarca dile getirdikleri gibi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yapılan sosyal denge sözleşmelerinden tüm kamu çalışanlarının eşit şekilde yararlanması gerektiğini belirten Kahveci, şu sözlerle devam etti:

"Eğer bir bedel ödenecekse, bu bedel tüm sendika üyelerinden eşit olarak alınmalıdır. Dayanışma aidatı adı altında kamu çalışanlarını belirli bir sendikaya yönlendirmek, demokratik sendikacılıkla bağdaşmaz."

"Danıştay içtihatlarıyla çelişiyor"

Kahveci, Danıştay'ın daha önce dayanışma aidatını hukuka aykırı bulan kararına dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararıyla yüksek yargı içtihatları arasında çelişki oluştuğunu ifade etti.

Kamu görevlilerinin sendikal özgürlüklerinin ve tercih haklarının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Türkiye Kamu-Sen, Anayasa Mahkemesi kararının yeniden gözden geçirilmesini ve Danıştay'ın önceki içtihadında ısrar etmesini talep etti.

Genel Başkan Kahveci açıklamalarını "Kamu görevlilerimizin haklarını savunmaktan ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz." sözleriyle tamamladı.