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Ankara'da 'koyun otlatma' kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da tarlasında koyunlarını otlattığı gerekçesi ile Ali T.'nin tabanca ile vurduğu Bekir Demir (52) hayatını kaybetti, 2 aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 16:10, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 16:09
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Ankara'da 'koyun otlatma' kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Beypazarı ilçesi Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Besicilik yapan Bekir Demir, koyunlarını otlattığı sırada komşusu Ali T. (52) ile koyunların tarlaya girdiği gerekçesi ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Ali T., Bekir Demir'e tabanca ile ateş etti. Ailelerin de karıştığı kavgada Bekir Demir'in oğlu Mahmut Demir (33) ile Ali T. tabancayla, diğer 3 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Toplamda 6 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Demir, kurtarılamadı. Kavgada 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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