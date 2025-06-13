YÖK Açıkladı: Üniversitelere Birçok Alanda Yeni Programlar Geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yapay zekadan yeşil dönüşüme kadar birçok alanda yeni ön lisans ve lisans programlarının açılacağını duyurdu. 2024 yılında başlatılan yapay zeka temelli programlar, 2025'te daha da yaygınlaştırılarak devam edecek.

Tarımda dijital teknolojilere dayalı yeni lisans programı olan "Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar" ilk kez YKS Tercih Kılavuzu'nda yerini alacak. Ayrıca, "Akıllı Sera Teknolojileri", "Dijital Tarım Teknolojileri" ve "Tarım Makineleri ve Teknolojileri" ön lisans programları da bu yıl ilk kez açılacak. Sağlık alanında ise dijital teknolojilere dayalı "Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği", "Tele-Sağlık Teknikerliği" ve "Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği" programları adayların tercihine sunulacak.

Yeni Açılacak Programlar

Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar

Akıllı Sera Teknolojileri

Dijital Tarım Teknolojileri

Tarım Makineleri ve Teknolojileri

Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

Tele-Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi

Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi

Yenilenebilir Enerji Teknikerliği

Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği

Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği

Akıllı Altyapılar Teknikerliği

Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği

Karbon Yönetimi Teknikerliği

Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği

Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği

Yapay Zeka Temelli Programlarda Artış

YÖK Başkanı Erol Özvar, yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl yapay zeka temelli 17 farklı program 20 üniversitede başlatılmıştı. Bu alanda program sunan üniversite sayısını 80'in üzerine çıkarıyoruz" dedi. Özvar, yapay zekaya dayalı programların yüksek doluluk oranlarıyla eğitim verdiğini ve bu programların Türkiye'nin dijital beceri açığının kapatılmasında kritik rol oynayacağını belirtti.

Geleceğin Mesleklerine Yönelik Çalışmalar

Özvar, yükseköğretim çağındaki gençlerin çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesinin ana hedeflerinden biri olduğunu vurguladı. "Ülkemizin ihtiyaçları çerçevesinde geleceğin meslekleri ve istihdama duyarlı programlara yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakatı üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını da ilk defa bu sene açacağız. Bilhassa adaylarımızın yeni açtığımız programları yakından takip etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dijital Teknolojilere Dayalı Sağlıkta ve Tarımda Yeni Programlar

Özvar, yapay zekanın yanı sıra sağlık ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı 7 yeni programı daha öğrencilerimizin tercihlerine sunuyoruz" dedi.

Yeşil ve Sürdürülebilir Teknolojilerde Yeni Programlar

Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında program açma ve müfredat yenileme seferberliği de devam ediyor. Bu yıl bu alanda 1'i lisans, 8'i ön lisans olmak üzere toplam 9 yeni programı adayların tercihine sunacaklarını belirten Özvar, istihdamla bağı azalan programları çağın ihtiyaçlarına uygun ve istihdam odaklı yeni bölümlerle dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi.



