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Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı

Eskişehir'de bir bankadan kredi başvurusu yapan şüpheli, red cevabını aldıktan sonra aracındaki pompalı tüfekle bankaya girerek korku saçtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Haziran 2025 16:22, Son Güncelleme : 13 Haziran 2025 16:39
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Kredi verilmeyince pompalı tüfekle bankayı bastı

Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesine gelen Selim T., kredi almak istedi. Banka görevlilerinin olumsuz cevabını alan şüpheli arka sokakta bulunan aracından pompalı tüfeğini alarak müşteri dolu bankaya girdi. Panik ve korkunun yaşandığı olayda Selim T., banka görevlileri ve polis ekipleri tarafından kısa sürede ikna edildi. Bankanın dışarısını çıkarak tüfeğini elinden bırakan Selim T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, olay sonrasında banka ve çevresinde yoğun kalabalık oluştuğu görüldü.

"Pompalı tüfekle yerde gördüm"

Olayı gören esnaf Metehan Şahin, "İçeriye geldiğinde yerde yatıyordu, yerde bir tane pompalı tüfek vardı zaten. Polis ekipleri gelmişti sanırım. Daha sonrasında şuanda polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor. Pompalı şahıs içerdeydi."

"Polis silah doğrultunca tüfeği kapıya yasladı"

Bankaya gelen müşteri Kerim Hancı ise, olayı şöyle anlattı:

"Ben kart işlemleri için gelmiştim, bir tane polis arabası yanıştı. Sen ne yapıyorsun deyip silah doğrulttu ben de şaşırdım. Şahıs çıktı tüfeği kapıya yasladı. Polis müdahale etti. İçeride olayların ne olduğunu bilmiyorum."

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